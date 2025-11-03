Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (30.10.) ereignete sich gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung Westfalenring / Meerstraße ein Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein Steinfurter wartete in seinem Audi verkehrsbedingt im Rückstau auf dem Linksabbiegestreifen, um vom Westfalenring in die Meerstraße abzubiegen. Während er wartete, wurde er von einem anderen Auto links über die Fahrspur des Gegenverkehrs überholt. Dabei lenkte der Unbekannte zu früh wieder nach rechts und touchierte dabei mit dem rechten Fahrzeugheck die Fahrzeugfront des Audis. Der entstandene Schaden liegt geschätzt bei etwa 2.500 Euro.

Beide Fahrer hielten an und sprachen kurz miteinander. Der Unfallverursacher entfernte sich dann jedoch, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen SUV gehandelt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Fahrer des SUV machen können. Hinweise bitte an die Polizei Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell