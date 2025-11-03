PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (30.10.) ereignete sich gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung Westfalenring / Meerstraße ein Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein Steinfurter wartete in seinem Audi verkehrsbedingt im Rückstau auf dem Linksabbiegestreifen, um vom Westfalenring in die Meerstraße abzubiegen. Während er wartete, wurde er von einem anderen Auto links über die Fahrspur des Gegenverkehrs überholt. Dabei lenkte der Unbekannte zu früh wieder nach rechts und touchierte dabei mit dem rechten Fahrzeugheck die Fahrzeugfront des Audis. Der entstandene Schaden liegt geschätzt bei etwa 2.500 Euro.

Beide Fahrer hielten an und sprachen kurz miteinander. Der Unfallverursacher entfernte sich dann jedoch, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen SUV gehandelt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Fahrer des SUV machen können. Hinweise bitte an die Polizei Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:21

    POL-ST: Rheine, BTM Verstöße festgestellt

    Rheine (ots) - Der Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt hat bei Verkehrskontrollen am Samstag (01.11.) in der Innenstadt drei Fahrer kontrolliert, die unter Einfluss von Drogen ihre Fahrzeuge geführt haben. Im ersten Fall kontrollierten die Beamten gegen 17.50 Uhr einen 39-jährigen Mann aus Rheine, weil er an seinem Fahrzeug kein Licht eingeschaltet hatte. Bei der Kontrolle zeigte der Mann drogentypische ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:50

    POL-ST: Steinfurt, Einbrüche in Geschäftsräume

    Steinfurt (ots) - Am Freitag (31.10.) hat es am frühen Morgen zwei Einbrüche in Geschäftsräume gegeben. Gegen 03.00 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Einbruch in eine Spielothek an der Altenberger Straße. Der Zeuge stand vor der Spielothek als plötzlich ein Mann herauskam und flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen schlug der Täter eine Scheibe ein und gelangte so in die Räumlichkeiten. Dort wurden ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:32

    POL-ST: Rheine, Mülltonnenbrand

    Rheine (ots) - Am Sonntag (02.11.) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand von drei Mülltonnen an der Straße Katthagen, Höhe Butterstraße informiert. Zeugen entdeckten das Feuer gegen 00.20 Uhr an einem Mehrparteienhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Eine der Tonnen wurde durch das Feuer vollständig zerstört, die beiden anderen beschädigt. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen, die in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren