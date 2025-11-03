Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Mülltonnenbrand

Rheine (ots)

Am Sonntag (02.11.) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand von drei Mülltonnen an der Straße Katthagen, Höhe Butterstraße informiert.

Zeugen entdeckten das Feuer gegen 00.20 Uhr an einem Mehrparteienhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Eine der Tonnen wurde durch das Feuer vollständig zerstört, die beiden anderen beschädigt. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

