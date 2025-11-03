PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand

Emsdetten (ots)

Am frühen Freitagmorgen (31.10.) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an der Frauenstraße, Höhe Sandufer gerufen worden.

Dort stand gegen 05.15 Uhr ein Müllcontainer in Brand, der durch das Feuer komplett zerstört wurde. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 400 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

