Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Erdgeschosswohnung, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (30.10.) sind Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Hauenhorster Straße eingedrungen.

In der Zeit zwischen 17.15 und 21.40 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Diese wurde nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Angaben nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

