PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl aus Kfz, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (30.10.) auf dem Parkplatz beim Haus Welbergen die Scheibe eines Autos eingeschlagen und aus dem Wagen eine Handtasche entwendet.

Die Fahrerin stellte den VW Passat gegen 15.45 Uhr auf dem Parkplatz an der Bertha-Jordaan-van-Heek Straße ab. Als sie gegen 16.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war die hintere linke Scheibe eingeschlagen. Aus dem VW entwendeten die Täter eine Handtasche, in der sich unter anderem ein Mobiltelefon, ein Portemonnaie, Bargeld und diverse Karten befanden. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 10:03

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Bungalow, im Ortsteil Laggenbeck

    Ibbenbüren (ots) - Einbrecher haben am Donnerstag (30.10.) zwischen 15.00 und 19.00 Uhr an der Andersenstraße ein Fenster aufgehebelt und sind so gewaltsam in einen Bungalow eingedrungen. Ob die Täter etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen. ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:02

    POL-ST: Ibbenbüren, Snackautomat aufgebrochen, Hinweise erbeten

    Ibbenbüren (ots) - Am Mittwochabend (29.10.) gegen kurz vor Mitternacht haben Diebe sich an einem Snackautomaten an der Kirchstraße, Höhe Hausnummer 36, zu schaffen gemacht. Sie brachen die Glasscheibe auf und stahlen daraus eine Geldkassette. Die Höhe des Diebesguts war zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben dazu machen kann, wird ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 09:37

    POL-ST: Greven, Einbrecher schlagen Glasscheibe ein, Täter machen Beute

    Greven (ots) - Am Donnerstag (30.10.) in der Zeit zwischen 18.00 und 21.30 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in ein Haus an der Sattlerstraße eingedrungen. Eine Glasscheibe an einer Tür auf der Hausrückseite wurde von den Einbrechern eingeschlagen, um ins Haus zu gelangen. Im Haus sind einige Räume nach Diebesgut durchsucht worden. Es wurden eine mittlere vierstellige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren