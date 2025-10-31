Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl aus Kfz, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (30.10.) auf dem Parkplatz beim Haus Welbergen die Scheibe eines Autos eingeschlagen und aus dem Wagen eine Handtasche entwendet.

Die Fahrerin stellte den VW Passat gegen 15.45 Uhr auf dem Parkplatz an der Bertha-Jordaan-van-Heek Straße ab. Als sie gegen 16.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war die hintere linke Scheibe eingeschlagen. Aus dem VW entwendeten die Täter eine Handtasche, in der sich unter anderem ein Mobiltelefon, ein Portemonnaie, Bargeld und diverse Karten befanden. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell