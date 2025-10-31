PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Bungalow, im Ortsteil Laggenbeck

Ibbenbüren (ots)

Einbrecher haben am Donnerstag (30.10.) zwischen 15.00 und 19.00 Uhr an der Andersenstraße ein Fenster aufgehebelt und sind so gewaltsam in einen Bungalow eingedrungen.

Ob die Täter etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
