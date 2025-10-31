Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Snackautomat aufgebrochen, Hinweise erbeten

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwochabend (29.10.) gegen kurz vor Mitternacht haben Diebe sich an einem Snackautomaten an der Kirchstraße, Höhe Hausnummer 36, zu schaffen gemacht. Sie brachen die Glasscheibe auf und stahlen daraus eine Geldkassette. Die Höhe des Diebesguts war zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu kontaktieren.

