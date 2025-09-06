Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Infomobil des Deutschen Bundestages zerkratzt

Bergen (LK VR) (ots)

Am 05.09.2025 um 23.25 Uhr beschädigte ein unbekannter männlicher Täter das Infomobil des Deutschen Bundestages auf dem Markt in Bergen durch einen zehn Meter langen Kratzer. Neben dem weißen Lack des Fahrzeuges wurden auch zwei folierte Bundesadler in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Der Jugendliche soll zirka 180 cm groß und schlank sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Jacke und blaue Jeans und führte einen Rucksack mit sich. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können beim PHR Bergen unter 03838-8100, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell