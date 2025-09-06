Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Straftraten bei Verkehrskontrolle aufgedeckt

Malchow (LK MSE) (ots)

Am 05.09.2025, gegen 20.00 Uhr stellten die Beamten des PR Malchin ein auffällig fahrendes Fahrzeug in der Ortschaft Röckwitz fest. Bei dem Fahrzeugführer des PKW handelte es sich um einen 50-Jährigen aus der Region. Die eingesetzten Beamten konnten im Zuge der weitergehenden Verkehrskontrolle feststellen, dass der 50-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen steht. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille. Zudem reagierte ein durchgeführter Drogenvortest beim 50-Jährigen positiv. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen händigte der mittlerweile Beschuldigte eigenständig eine geringe Menge von Betäubungsmitteln an die Beamten aus. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, eine Blutprobenentnahme zur weiteren Beweisführung durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 50-Jährigen wurden Verfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

