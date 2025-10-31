PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, mehrere Fahrzeuge beschädigt Kennzeichen abgerissen

Rheine (ots)

An der Schorlemerstraße sind in der Nacht zu Donnerstag (30.10.25) mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 22.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.30 Uhr gingen Unbekannte die Kennzeichen an einem schwarzen Skoda Fabia, einem silberfarbenen VW Passat sowie einem weißen Suzuki Swift an. Die Kennzeichen wurden entweder verbogen oder abgerissen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

