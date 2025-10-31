POL-ST: Rheine, mehrere Fahrzeuge beschädigt Kennzeichen abgerissen
Rheine (ots)
An der Schorlemerstraße sind in der Nacht zu Donnerstag (30.10.25) mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 22.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.30 Uhr gingen Unbekannte die Kennzeichen an einem schwarzen Skoda Fabia, einem silberfarbenen VW Passat sowie einem weißen Suzuki Swift an. Die Kennzeichen wurden entweder verbogen oder abgerissen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.
