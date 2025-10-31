Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbrüche in Gaststätte und Firmengebäude, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwoch (29.10.2025), 22.00 Uhr und Donnerstag, 05.30 Uhr die Tür des Nebeneingangs einer Gaststätte am Unteren Markt aufgebrochen. Diese ist gleichzeitig Eingang zu einem Mehrfamilienhaus. Beute machten die Täter nach den bisherigen Ermittlungen nicht. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zwischen Mittwoch, 22.00 Uhr und Donnerstag, 3.45 Uhr, verschafften sich Täter an der Laggenbecker Straße (zwischen Alstedder Grenze und Stöckerstraße) auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Firmengelände. Dort schlugen sie die Türscheibe einer Werkstatt ein, um in das Gebäude zu gelangen.

In der Werkstatt hebelten sie eine Tür auf und durchsuchten das dahinterliegende Büro. Mit einer Leiter gelangten sie zudem auf eine Garage und schlugen das Fenster eines Bürogebäudes ein. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, melden sich bitte bei der Polizeiwache in Ibbenbüren, Telefon 05451/5 91 43 15.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell