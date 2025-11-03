PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Motorrad und PKW kollidieren

Horstmar (ots)

Am Freitagmorgen (31.10.) kam es gegen 08.40 Uhr auf der Kreuzung Borghorster Weg / Eichendorffstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach ersten Ermittlungen ist der 19-Jährige Heidener (Kreis Borken) mit seinem Motorrad die Eichendorffstraße in Richtung Borghorster Weg gefahren. Zeitgleich ist eine 56-jährige Frau aus Hamm (Landkreis Unna) auf der Fritz-Schulte-Straße in Richtung Borghorster Weg gefahren. Sie beabsichtigte die Eichendorffstraße zu kreuzen und auf dem Borghorster Weg weiter zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Hierbei verletzte sich der 19-Jährige schwer, die Autofahrerin leicht. Beide Unfallbeteiligten sind mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren worden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er 19-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis für das Motorrad hatte.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:22

    POL-ST: Emsdetten, Brand

    Emsdetten (ots) - Am frühen Freitagmorgen (31.10.) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an der Frauenstraße, Höhe Sandufer gerufen worden. Dort stand gegen 05.15 Uhr ein Müllcontainer in Brand, der durch das Feuer komplett zerstört wurde. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 400 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415. Rückfragen bitte an: Polizei Steinfurt ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:53

    POL-ST: Rheine, mehrere Fahrzeuge beschädigt Kennzeichen abgerissen

    Rheine (ots) - An der Schorlemerstraße sind in der Nacht zu Donnerstag (30.10.25) mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 22.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.30 Uhr gingen Unbekannte die Kennzeichen an einem schwarzen Skoda Fabia, einem silberfarbenen VW Passat sowie einem weißen Suzuki Swift an. Die Kennzeichen wurden entweder verbogen oder abgerissen. Die Polizei ermittelt wegen ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:21

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbrüche in Gaststätte und Firmengebäude, Zeugen gesucht

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte haben zwischen Mittwoch (29.10.2025), 22.00 Uhr und Donnerstag, 05.30 Uhr die Tür des Nebeneingangs einer Gaststätte am Unteren Markt aufgebrochen. Diese ist gleichzeitig Eingang zu einem Mehrfamilienhaus. Beute machten die Täter nach den bisherigen Ermittlungen nicht. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren