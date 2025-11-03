Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Motorrad und PKW kollidieren

Horstmar (ots)

Am Freitagmorgen (31.10.) kam es gegen 08.40 Uhr auf der Kreuzung Borghorster Weg / Eichendorffstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach ersten Ermittlungen ist der 19-Jährige Heidener (Kreis Borken) mit seinem Motorrad die Eichendorffstraße in Richtung Borghorster Weg gefahren. Zeitgleich ist eine 56-jährige Frau aus Hamm (Landkreis Unna) auf der Fritz-Schulte-Straße in Richtung Borghorster Weg gefahren. Sie beabsichtigte die Eichendorffstraße zu kreuzen und auf dem Borghorster Weg weiter zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Hierbei verletzte sich der 19-Jährige schwer, die Autofahrerin leicht. Beide Unfallbeteiligten sind mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren worden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er 19-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis für das Motorrad hatte.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell