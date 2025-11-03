Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, 78-Jährige kommt von Fahrbahn ab

Lengerich (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag (31.10.) auf der Ringeler Straße gekommen.

Eine 78-Jährige aus Lengerich fuhr gegen kurz vor 15.00 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Ringeler Straße in Richtung Lengerich. Ersten Ermittlungen zufolge ist sie aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Einmündung Bussardweg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Leitpfosten am Fahrbahnrand und geriet anschließend auf das angrenzende Feld, wo es in einer Senke zum Stehen kam.

Die Seniorin wurde hierbei schwer verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 12.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu Unfallursache aufgenommen. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten die Polizei in Lengerich unter 05481/9337-4515 zu kontaktieren.

