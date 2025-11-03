PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, 78-Jährige kommt von Fahrbahn ab

Lengerich (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag (31.10.) auf der Ringeler Straße gekommen.

Eine 78-Jährige aus Lengerich fuhr gegen kurz vor 15.00 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Ringeler Straße in Richtung Lengerich. Ersten Ermittlungen zufolge ist sie aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Einmündung Bussardweg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Leitpfosten am Fahrbahnrand und geriet anschließend auf das angrenzende Feld, wo es in einer Senke zum Stehen kam.

Die Seniorin wurde hierbei schwer verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 12.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu Unfallursache aufgenommen. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten die Polizei in Lengerich unter 05481/9337-4515 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:26

    POL-ST: Horstmar, Motorrad und PKW kollidieren

    Horstmar (ots) - Am Freitagmorgen (31.10.) kam es gegen 08.40 Uhr auf der Kreuzung Borghorster Weg / Eichendorffstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen ist der 19-Jährige Heidener (Kreis Borken) mit seinem Motorrad die Eichendorffstraße in Richtung Borghorster Weg gefahren. Zeitgleich ist eine 56-jährige Frau aus Hamm (Landkreis Unna) auf der ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:22

    POL-ST: Emsdetten, Brand

    Emsdetten (ots) - Am frühen Freitagmorgen (31.10.) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an der Frauenstraße, Höhe Sandufer gerufen worden. Dort stand gegen 05.15 Uhr ein Müllcontainer in Brand, der durch das Feuer komplett zerstört wurde. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 400 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415. Rückfragen bitte an: Polizei Steinfurt ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:53

    POL-ST: Rheine, mehrere Fahrzeuge beschädigt Kennzeichen abgerissen

    Rheine (ots) - An der Schorlemerstraße sind in der Nacht zu Donnerstag (30.10.25) mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 22.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.30 Uhr gingen Unbekannte die Kennzeichen an einem schwarzen Skoda Fabia, einem silberfarbenen VW Passat sowie einem weißen Suzuki Swift an. Die Kennzeichen wurden entweder verbogen oder abgerissen. Die Polizei ermittelt wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren