Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB 61 - Sattelzug stürzt durch starken Wind zur Seite

Plaidt (ots)

Am 06.01.2024, gegen 14:50 Uhr stürzte auf der BAB 61, FR Süden, zwischen der AS Kruft und der AS Plaidt ein Sattelzug durch starken Wind auf die Seite und blieb mittig auf der Fahrbahn liegen.

Der 63-jährige Fahrer blieb unverletzt und konnte durch eingetroffene Polizeikräfte aus dem Führerhaus befreit werden. Er wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Richtungsfahrbahn Süden ist aktuell aufgrund von Bergungsarbeiten voll gesperrt. Es wird empfohlen den Bereich weiträumig zu umfahren. Aktuell gibt es einen Rückstau von ca. 10 km. Autofahrer werden gebeten eine Rettungsgasse zu bilden. Die Dauer der Vollsperrung kann momentan noch nicht abgesehen werden.

