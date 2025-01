POL-VDKO: BAB3 - Heiligenroth- Fahrzeugbrand

Dierdorf (ots) - Am Montag, den 30.12.2024, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Köln, bei KM 64,750 ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten LKW. Der LKW-Fahrer wollte die BAB 3 an der Anschlussstelle Dierdorf verlassen und kam auf winterglatter Fahrbahn im Ausfahrtsbereich von der Fahrbahn ab. Dabei wurden mehrere Verkehrszeichen und die Leitplanke beschädigt. Glücklicherweise wurde ...

