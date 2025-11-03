PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, BTM Verstöße festgestellt

Rheine (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt hat bei Verkehrskontrollen am Samstag (01.11.) in der Innenstadt drei Fahrer kontrolliert, die unter Einfluss von Drogen ihre Fahrzeuge geführt haben.

Im ersten Fall kontrollierten die Beamten gegen 17.50 Uhr einen 39-jährigen Mann aus Rheine, weil er an seinem Fahrzeug kein Licht eingeschaltet hatte. Bei der Kontrolle zeigte der Mann drogentypische Auffälligkeiten.

Gegen 20.15 Uhr fiel den Beamten ein E-Scooter-Fahrer auf dem Kardinal-Galen-Ring auf, der auf dem linken Radweg unterwegs war. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bei dem Fahrer, einem 23-jährigen Rheinenser verlief positiv.

Im dritten Fall wurde gegen 20.40 Uhr erneut auf der Hovestraße ein 41-jähriger PKW-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Duisburger stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Von allen drei Fahrern wurden Blutproben entnommen. Gegen die Männer wurden Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

