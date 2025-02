POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Sonntag (23.02.2025) war ein 40-Jähriger auf einem gestohlenen Fahrrad unterwegs. Gegen 23.10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 40-jährigen Radfahrer in der Bärenhorststraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 40-Jährige das Fahrrad zuvor am Jakobertor entwendete. Als Grund nannte er, dass keine Straßenbahn mehr fuhr. Die Beamten stellten das Fahrrad ...

