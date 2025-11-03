Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbrüche in Geschäftsräume

Steinfurt (ots)

Am Freitag (31.10.) hat es am frühen Morgen zwei Einbrüche in Geschäftsräume gegeben.

Gegen 03.00 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Einbruch in eine Spielothek an der Altenberger Straße. Der Zeuge stand vor der Spielothek als plötzlich ein Mann herauskam und flüchtete.

Nach ersten Erkenntnissen schlug der Täter eine Scheibe ein und gelangte so in die Räumlichkeiten. Dort wurden mehrere Automaten aufgebrochen. Nach Schätzungen liegt der Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich, etwa 1.80 bis 1.85 Meter groß, kräftig und trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und eine dunkle Mütze.

Kurz darauf entdeckte eine Streife, dass in einen Supermarkt an der Straße Zum Bahnhof eingebrochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter gewaltsam die Eingangstür des Supermarkts gegen 03.42 Uhr aufgebrochen und dabei einen optischen Alarm ausgelöst. Im Geschäft haben die Täter die Zigarettenbox einer Kasse aufgebrochen und Zigaretten entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

