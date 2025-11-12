Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Untersagung Weiterfahrt wegen gravierender Fahrzeugmängel

Frankenthal (ots)

Dienstagnacht, den 11.11.2025, gegen 23:30 Uhr wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Frankenthal ein schwarzer VW Polo in der Straße Nordring in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Personenkraftwagen wies ein defektes Rücklicht sowie eine defekte Kennzeichenbeleuchtung auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten weiterhin eine starke Abnutzung des Reifenprofils fest. Sämtliche Reifen unterschritten die Mindestprofiltiefe von 1,6 mm. Gegen die 24-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihr die Weiterfahrt bis zur Behebung der Fahrzeugmängel untersagt. Beim Führen eines Personenkraftwagens, obwohl dessen Reifen keine ausreichende Profiltiefe besitzt, droht dem Fahrzeugführer eine Geldbuße in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt im Punkteregister des Kraftfahrt-Bundesamtes.

