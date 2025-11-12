PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl in der Innenstadt

Speyer (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 10 Uhr, beobachtete ein Miterbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Speyerer Innenstadt eine 68-jährige Ladendiebin dabei, als sie ein Oberteil von einem Kleiderständer in eine ihrer Taschen steckte. Anschließend verließ die Frau die Örtlichkeit und wurde bis zum Eintreffen der Polizei von dem Mitarbeiter verfolgt. Bei der Durchsuchung der Frau und ihrer Sachen wurden zwei weitere entwendete Kleidungsstücke aus zwei anderen Geschäften der Innenstadt gefunden, sichergestellt und anschließend an die Geschäfte zurückgegeben. Der Gesamtwert der gestohlenen Kleidung lag bei knapp 63 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

