HZA-R: Reservereifen, Motor- und Kofferraum - überall Schmuggelware / Zöllner aus Furth im Wald ziehen 9.000 Zigaretten aus dem Verkehr

Zöllner aus Furth im Wald ziehen 9.000 Zigaretten aus dem Verkehr

Regensburg

Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald haben auf der A3 bei Straubing-Bogen einen 40-jährigen bulgarischen Autofahrer gestoppt. Bei der Kontrolle fanden sie insgesamt 9.000 Schmuggelzigaretten, versteckt in Taschen, in einem unpassenden Ersatzrad, im Motorraum und sogar im Notrad.

Der Mann war von Bulgarien nach Nordrhein-Westfalen unterwegs. Auf die Frage nach mitgeführten Waren erklärte er, nichts Verbotenes dabei zu haben. Die Kontrolle zeigte jedoch schnell ein anderes Bild.

Im Kofferraum fanden die Beamten neben persönlichen Gepäckstücken ein nicht zum Fahrzeug passendes Ersatzrad. Beim Schütteln des Reifens hörten die Zöllner ungewohnte Geräusche und fanden beim Öffnen 2.000 Zigaretten darin. In einer Sporttasche kamen weitere 2.400 Zigaretten zum Vorschein.

Als die Beamten die Motorhaube öffnen wollten, erklärte der Fahrer, die Haube lasse sich nicht öffnen. Doch die Zöllner öffneten sie ohne Probleme. Am Motorblock fanden sie mit Panzertape befestigt weitere 2.800 Zigaretten.

Die Zöllner nahmen auch das originale Notrad unter die Lupe. Wieder waren beim Schütteln unübliche Geräusche zu hören. Der Fahrer räumte daraufhin ein, dass sich darin ebenfalls Zigaretten befänden, und erlaubte den Beamten, den Reifen aufzuschneiden. Im Reifen befanden sich 1.800 Zigaretten.

Weitere Kontrollen des Fahrzeugs verliefen ohne Auffälligkeiten. Insgesamt stellten die Zöllner 9.000 Zigaretten sicher - alle versehen mit bulgarischer Steuerbanderole.

"Unsere Zöllnerinnen und Zöllner sind geschult, auch die raffiniertesten Verstecke aufzudecken. Dieser Fall zeigt mal wieder, wie aufmerksam und konsequent sie vorgehen", so Renè Matschke, Leiter des Hauptzollamts Regensburg.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. In Deutschland drohen dafür Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren, in besonders schweren Fällen sogar bis zu zehn Jahren.

