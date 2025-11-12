Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Einbruch in ein Einfamilienhaus in Odenheim

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen verschafften sich Einbrecher am Dienstag, zwischen 16:45 Uhr und 19:00 Uhr, über ein Fenster neben der Haustür gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Kantstraße in Odenheim.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Täter nahezu alle Räume und nahmen eine Armbanduhr sowie diversen Schmuck an sich. In der Folge flüchteten die Diebe unerkannt.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell