PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Einbruch in ein Einfamilienhaus in Odenheim

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen verschafften sich Einbrecher am Dienstag, zwischen 16:45 Uhr und 19:00 Uhr, über ein Fenster neben der Haustür gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Kantstraße in Odenheim.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Täter nahezu alle Räume und nahmen eine Armbanduhr sowie diversen Schmuck an sich. In der Folge flüchteten die Diebe unerkannt.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 15:23

    POL-KA: (KA) Straubenhardt - Verkehrsunfall auf der L622

    Karlsruhe (ots) - Am Montag gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der L622 in Richtung Ittersbach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge miteinander kollidierten. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog ein vom "Schwarzenbusch" kommender 56-jähriger LKW-Fahrer an der Einmündung nach links auf die L622 in Richtung Ittersbach ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden Skoda-Fahrer, so dass der LKW-Anhänger gegen den ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 16:43

    POL-KA: (KA) Ittersbach - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Kreisstraße 3556 bei Ittersbach erfasste ein Pkw einen 43-jährigen Motorradfahrer und verletzte diesen schwer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 43-Jährige gegen 07:50 Uhr auf der K3556 von Spielberg kommend in Fahrtrichtung Ittersbach. Mutmaßlich aufgrund der tief stehenden Sonne übersah ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:19

    POL-KA: (KA) Bruchsal - Goldräuber in Haft

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Nachdem ein zunächst Unbekannter am 22.10.2025 vor einer Bank in Bruchsal einem Rentner Goldgegenstände in siebenstelliger Höhe raubte, nahmen Polizeibeamte nun zwei ermittelte Tatverdächtige fest. Bereits in den Tagen vor dem 22.10.2025 nahmen angebliche Polizeibeamte telefonischen Kontakt mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren