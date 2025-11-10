Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ittersbach - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Kreisstraße 3556 bei Ittersbach erfasste ein Pkw einen 43-jährigen Motorradfahrer und verletzte diesen schwer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 43-Jährige gegen 07:50 Uhr auf der K3556 von Spielberg kommend in Fahrtrichtung Ittersbach. Mutmaßlich aufgrund der tief stehenden Sonne übersah ein in selbige Richtung fahrender Pkw-Fahrer den vor ihm befindlichen Zweiradfahrer und fuhr von hinten auf diesen auf. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der Kraftradfahrer von seiner Kawasaki und zog sich hierbei schwere Verletzungen im Bereich des Rückens zu.

Ein umgehend alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mussten die K3556 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

