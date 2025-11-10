PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßliche Brandstiftungen in der Karlsruher Weststadt

Karlsruhe (ots)

Am Freitag- und Samstagabend gerieten in der Karlsruher Weststadt ein Stoff-Rollator und mehrere Fahrzeugreifen in einem Mehrfamilienhaus in Brand.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge geriet zunächst am Freitagabend gegen 20:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Rollstuhl im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Yorckstraße in Brand. Es entstand Sachschaden am Gebäude und an den Flurwänden bildeten sich Rußablagerungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Bewohner vor Ort dem alarmierten Rettungsdienst übergeben und zunächst medizinisch versorgt. Eine dritte Frau erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Samstagabend gegen 21:15 Uhr, meldeten Zeugen erneut, dass das Treppenhaus desselben Wohnanwesens in der Yorckstraße verraucht sei. Vier im Keller gelagerte Autoreifen gerieten aus bislang unklarer Ursache in Brand und verursachten einen Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Frauen wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation vor Ort behandelt. Ein Rettungswagen transportierte eine der Verletzten für die weitere Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die umgehend alarmierte Feuerwehr löschte beide Brände und verhinderte somit größere Schäden und das Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

