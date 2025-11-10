PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in Mühlburg

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Freitag, im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 22:00 Uhr, mittels Aufhebeln einer Balkontür Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Steubenstraße.

In der Folge durchsuchten die Einbrecher verschiedene Räume und nahmen unter anderem Bargeld in diversen Währungen an sich.

Ebenfalls am Freitag brachen bislang Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Lameystraße ein. Vermutlich in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 22:30 Uhr hebelten die Täter eine Terrassentür gewaltsam auf und durchwühlten anschließend im Inneren die Räumlichkeiten. Ob die Eindringlinge auf ihrem Beutezug erfolgreich waren, wird derzeit noch ermittelt.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 11:46

    POL-KA: (KA) Waghäusel - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Samstagabend, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Römerstraße in Wiesental ein. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter über die Terassentür Zutritt in das Innere des Einfamilienhauses. In der Folge durchsuchten die Einbrecher mehrere Räumlichkeiten und entwendeten ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 13:44

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Beamte der Bundespolizei Karlsruhe kontrollierten am Donnerstagmorgen am Karlsruher Hauptbahnhof einen 47-Jährigen und stellten hierbei diverse Betäubungsmittel sicher. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der 47-Jährige gegen 10:10 Uhr in einem offenbar desorientierten Zustand und wurde daraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren