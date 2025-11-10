Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in Mühlburg

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Freitag, im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 22:00 Uhr, mittels Aufhebeln einer Balkontür Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Steubenstraße.

In der Folge durchsuchten die Einbrecher verschiedene Räume und nahmen unter anderem Bargeld in diversen Währungen an sich.

Ebenfalls am Freitag brachen bislang Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Lameystraße ein. Vermutlich in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 22:30 Uhr hebelten die Täter eine Terrassentür gewaltsam auf und durchwühlten anschließend im Inneren die Räumlichkeiten. Ob die Eindringlinge auf ihrem Beutezug erfolgreich waren, wird derzeit noch ermittelt.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell