POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Beamte der Bundespolizei Karlsruhe kontrollierten am Donnerstagmorgen am Karlsruher Hauptbahnhof einen 47-Jährigen und stellten hierbei diverse Betäubungsmittel sicher.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der 47-Jährige gegen 10:10 Uhr in einem offenbar desorientierten Zustand und wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Hierbei fanden die Beamten der Bundespolizei unter anderem Haschisch und Marihuana-Blüten in dreistelliger Grammzahl auf.

Aufgrund seines sich verschlechternden Gesundheitszustandes transportierte ein alarmierter Rettungsdienst den Beschuldigten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Das Amtsgericht Karlsruhe erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten in Ludwigshafen. Neben weiterer illegaler Drogen beschlagnahmten die Beamten der Kriminalpolizei Ludwigshafen zudem eine Schreckschusswaffe, ein Messer und Bargeld in vierstelliger Höhe.

Der 47-Jährige wurde am Freitag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

