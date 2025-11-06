PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - LKW-Brand auf A5

Karlsruhe (ots)

Der Auflieger eines LKW geriet am Donnerstagmittag auf der Bundesautobahn 5 in Brand und sorgte für eine erhebliche Staubildung.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der betroffene LKW gegen 13:15 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Norden. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich eines Hinterreifens geriet der mit mehreren Tonnen Altpapier beladene Auflieger wohl noch während der Fahrt in Brand. Der 62-jährige LKW-Fahrer bemerkte die Rauchentwicklung und hielt sein Fahrzeug auf Höhe einer Einbuchtung auf dem Standstreifen an. Hier löste er händisch die Zugmaschine von dem brennenden Anhänger, noch bevor dieser schließlich vollständig ausbrannte.

Die umgehend alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer gegen 14:10 Uhr. Derzeit finden Nachlöscharbeiten an der Unfallstelle statt, um etwaige Glutnester innerhalb des abgebrannten Altpapiers zu beseitigen.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist die rechte und mittlere Spur der A5 auf Höhe Malsch gesperrt und führt derzeit zu erheblichem Rückstau.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe

