Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - 34-Jähriger verstirbt nach Arbeitsunfall

Karlsruhe (ots)

Ein 34-jähriger Angestellter einer Industriefirma in der Heinrich-Blanc-Straße in Sulzfeld verstarb am Dienstagmittag an den Folgen eines Arbeitsunfalls.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigten der später Verstorbene und ein weiterer Mitarbeiter gegen 12:15 Uhr eine mehrere Tonnen schwere Maschine zur Entsorgung mit einer Hebemaschine aus dem Firmengebäude zu bewegen. Hierbei verloren sie mutmaßlich die Kontrolle über die Maschine, woraufhin sie zur Seite kippte und den 34-Jährigen unter anderem schwer im Brustbereich verletzte.

Ein unmittelbar alarmierter Rettungswagen transportierte den 34-Jährigen zunächst für die weitere Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Gegen 13:20 Uhr erlag der 34-Jährige im Krankenhaus schließlich seinen schweren Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell