POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Wohnhaus in Knielingen

Unbekannte gelangten am vergangenen Freitag, zwischen 13:15 Uhr und 19:40 Uhr, vermutlich durch Übersteigen eines hohen Zaunes auf das Grundstück eines in der Carl-Schurz-Straße gelegenen Wohnhauses.

Anschließend hebelten die Täter eine Terrassentür mit brachialer Gewalt auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere des Einfamilienhauses. Auf ihrem Beutezug durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume. Ob sie dabei etwas entwendeten, wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

