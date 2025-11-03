PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - 27-Jähriger flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bereits am Donnerstagabend verursachte ein 27-Jähriger mit seinem Pkw einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 554 und flüchtete anschließend unerlaubt mit seinem Fahrzeug. Polizeibeamte unterzogen den Flüchtigen kurz darauf einer Kontrolle.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 27-Jährige gegen 18:50 Uhr auf der L 554 von Unteröwisheim kommend in Fahrtrichtung Münzesheim. Im Rahmen eines Überholvorgangs touchierte sein schwarzer Ford den zu überholenden Pkw und beschädigte hierbei die linke Fahrzeugseite und den linken Außenspiegel. Gemäß Zeugenaussagen konnte zudem ein Zusammenstoß des Fords mit dem Gegenverkehr nur aufgrund starken Abbremsens der entgegenkommenden Fahrzeuge vermieden werden. Anschließend entfernte sich der 27-Jährige mit seinem Fahrzeug, ohne seinen Anhaltepflichten nachzukommen

Alarmierte Streifenbesatzungen stellten den Flüchtigen nur unweit der Unfallstelle an einer Tankstelle fest und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei stellten die Beamten die Beeinflussung von Alkohol und Drogen beim Beschuldigten fest. Der Fahrzeugschlüssel des mit etwa 1,3 Promille alkoholisierten Fahrers wurde anschließend polizeilich beschlagnahmt.

Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte oder Gefährdete, sich unter 07253 80260 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

