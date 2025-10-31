POL-KA: (KA) Stutensee - Vermisster 14-Jähriger wohlbehalten angetroffen
Karlsruhe (ots)
Der seit Sonntag, den 19.10.2025 vermisste 14-jährige Anthony H. aus Stutensee ist bei einer Kontrolle von der Polizei im Bereich Karlsruhe wohlbehalten angetroffen und wieder zurück in die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gebracht worden.
Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder des Vermissten zu löschen.
