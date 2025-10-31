PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Vermisster 14-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Karlsruhe (ots)

Der seit Sonntag, den 19.10.2025 vermisste 14-jährige Anthony H. aus Stutensee ist bei einer Kontrolle von der Polizei im Bereich Karlsruhe wohlbehalten angetroffen und wieder zurück in die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gebracht worden.

Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder des Vermissten zu löschen.

