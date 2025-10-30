PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Frontalzusammenstoß an Kreuzung zum Adenauerring

Karlsruhe (ots)

Drei leicht verletzte Personen, hoher Sachschaden sowie eine kurzzeitige Sperrung des Adenauerrings waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 11:30 Uhr im Kreuzungsbereich Willy-Andreas-Allee / Michiganstraße / Adenauerring.

Nach aktuellem Sachstand wollte ein 20-jähriger Ford-Fahrer von der Willy-Andreas-Allee kommend nach links auf den Adenauerring abbiegen. Offenbar übersah er hierbei einen entgegenkommenden Mercedes, welcher von der Michiganstraße kommend geradeaus die Willy-Andreas-Allee weiterfahren wollte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Ford prallte durch den Zusammenstoß ab und landete im Grünbereich neben der Fahrbahn. Der Mercedes blieb mitten auf der Kreuzung liegen.

Die 37-jährige Mercedes-Fahrerin sowie ein ebenfalls im Fahrzeug befindliches Baby und Kind erlitten leichte Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste eine Nassreinigung durchgeführt werden.

Christina Dörfer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

