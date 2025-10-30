Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Personen bei Verkehrsunfall mit Sportwagen verletzt

Karlsruhe (ots)

Drei leichtverletzte Personen waren am Mittwochnachmittag die Folge eines Verkehrsunfalls in der Durlacher Allee.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war eine 26-jährige VW-Fahrerin gegen 17:20 Uhr in Richtung Durlach unterwegs, als sie im Bereich des Durlacher Tors aufgrund einer Fahrbahnverengung ihre Geschwindigkeit verringern musste. Ein hinter ihr befindlicher 44-jähriger Ferrari-Fahrer konnte wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Fahrzeug der 26-Jährigen auf.

Aufgrund der Wucht der Kollision drehte sich der VW um die eigene Achse, prallte hierbei gegen das Heck eines Mercedes Benz und blieb anschließend quer zur Fahrtrichtung stehen.

Der Ferrari geriet in der Folge nach links auf die Gleise und prallte dort gegen einen Strommast.

Der Fahrerin des VW sowie die beiden Insassen des Mercedes zogen sich bei dem Unfall wohl leichte Verletzungen zu. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn bis etwa 19:30 Uhr gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Karlsruhe ermittelt nun gegen den 44-Jährigen unter anderem wegen illegalem Fahrzeugrennen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell