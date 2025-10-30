Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schwerverletzte Frau nach Verkehrsunfall mit E-Scooter

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Neureut erlitt eine E-Scooter-Fahrerin schwere Verletzungen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der 36-jährige Fahrer eines Skodas gegen 08:50 Uhr von der Linkenheimer Landstraße kommend in den Kreisverkehr der Neureuter Querallee. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Unterfeldstraße übersah er offenbar eine 23-jährige E-Scooter-Fahrerin, die sich auf dem integrierten Fahrradweg befand.

In der Folge wurde die 23-Jährige frontal von dem Skoda erfasst, stürzte zunächst auf die Motorhaube und anschließend zu Boden. Hierbei zog sie sich ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1.500 Euro geschätzt.

