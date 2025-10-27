Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Polizeiposten Hardt zieht um

Das Polizeipräsidium Karlsruhe teilt mit, dass der Polizeiposten Hardt ab dem 03. November seinen Standort von Eggenstein-Leopoldshafen nach Linkenheim-Hochstetten verlegen wird.

Das genaue Eröffnungsdatum wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die neuen Räumlichkeiten werden sich im Carré am Markt 1 in Linkenheim-Hochstetten befinden.

Während der Umzugsphase können sich Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Anliegen rund um die Uhr telefonisch unter der Rufnummer 0721 967180 oder persönlich an das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in der Stettiner Straße 41, 76139 Karlsruhe wenden.

In dringenden Fällen und Notlagen wird um unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem polizeilichen Notruf unter der Rufnummer 110 gebeten.

