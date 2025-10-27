POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Polizeiposten Hardt zieht um
Karlsruhe (ots)
Das Polizeipräsidium Karlsruhe teilt mit, dass der Polizeiposten Hardt ab dem 03. November seinen Standort von Eggenstein-Leopoldshafen nach Linkenheim-Hochstetten verlegen wird.
Das genaue Eröffnungsdatum wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die neuen Räumlichkeiten werden sich im Carré am Markt 1 in Linkenheim-Hochstetten befinden.
Während der Umzugsphase können sich Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Anliegen rund um die Uhr telefonisch unter der Rufnummer 0721 967180 oder persönlich an das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in der Stettiner Straße 41, 76139 Karlsruhe wenden.
In dringenden Fällen und Notlagen wird um unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem polizeilichen Notruf unter der Rufnummer 110 gebeten.
Anna Breite-Diehl, Pressestelle
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell