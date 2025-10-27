Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Mutmaßlich mehrere Brandstiftungen in Heidelsheim

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagmorgen sowie in der Nacht auf Montag brannten in Heidelsheim mehrere Gartenhütten, Fahrzeuge und Holzlager. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge gerieten am Sonntagmorgen gegen 07:10 Uhr zunächst zwei Gartenhütten in den Weinbergen nahe des Heidelsheimer Wegs in Brand. Die beiden Brandorte lagen rund einhundert Meter voneinander entfernt. Eine der Hütten stand in Vollbrand.

Gegen 22:15 Uhr desselben Tages alarmierten Zeugen erneut Feuerwehr und Polizei, nachdem in der Straße "Lindenbaum" fünf Fahrzeuge in Flammen standen. Das Feuer griff teilweise auf das Dach eines angrenzenden Nebengebäudes über, konnte dort jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die betroffenen Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Etwa zur gleichen Zeit gerieten auf einem Wiesengrundstück im Bereich des Münzesheimer Wegs zwei Holzlager in Brand. Auch hier gelang es der Feuerwehr, das Feuer zügig zu löschen.

Rund fünf Stunden später nahm eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Bruchsal auf demselben Flurstück erneut Flammen wahr. Betroffen war abermals ein Holzpolter, der unweit der vorherigen Brandstelle in Brand geraten war.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei den Vorfällen niemand verletzt.

Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kontrollierten Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Karlsruhe gegen 03:20 Uhr einen Mann, der sich in Tatortnähe aufhielt. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Bränden besteht und inwieweit die kontrollierte Person mit den Vorfällen in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell