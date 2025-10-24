Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 24-Jähriger nach mehreren Straftaten ermittelt und in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Beamte der Schutzpolizei und Kriminalpolizei Karlsruhe nahmen am Donnerstag bei einem gemeinsamen Einsatz einen 24-jährigen Mann fest, der als Tatverdächtiger mehrerer Straftaten in Betracht kommt. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Bei seiner letzten Tat soll der Verdächtige am Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr zunächst einen 16-Jährigen in einem Supermarkt im Ahornweg bedroht und im weiteren Verlauf dessen 18-jährigen Bruder angegriffen haben. Hierbei wurde der 18-Jährige verletzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sprach der Beschuldigte den jüngeren der beiden Brüder an, bedrohte ihn im weiteren Verlauf verbal und riss ihm einen Geldschein aus der Hand. Als der 18-Jährige einschreiten wollte, schlug der Tatverdächtige ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Kurze Zeit später nahmen alarmierte Polizeibeamte, die in der Nähe waren und wegen weiterer Verdachtslagen bereits nach dem 24-Jährigen suchten, diesen noch am Tatort vorläufig fest. Hierbei zeigte der Beschuldigte wohl ein psychisch auffälliges Verhalten.

Wie sich schon vor der Tat in dem Supermarkt herausgestellt hatte, kommt der Festgenommene für mindestens vier weitere Straftaten als Tatverdächtiger in Betracht. Bei den Taten handelt es sich um drei Raubdelikte und eine Sachbeschädigung, die der Beschuldigte innerhalb der letzten fünf Wochen begangen haben soll. Bei einem der Fälle handelt es sich um das Raubdelikt in einer Bäckerei vom 19. Oktober, zu dem am 20. Oktober ein Zeugenaufruf veröffentlicht wurde. Die dazugehörige Pressemitteilung ist unter dem folgenden Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6141378

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Beschuldigte im Laufe des heutigen Tages dem zuständigen Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erlies und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell