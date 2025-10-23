Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach zwei Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen Feststellungen gelangten unbekannte Täter am Mittwoch, zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr, offenbar unbemerkt in das Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Hohenzollernstraße in Beiertheim-Bulach.

Die Einbrecher hebelten in der Folge gewaltsam eine Wohnungstür im Dachgeschoss auf und durchwühlten im Inneren diverse Schränke und Regale. Auf der Suche nach Beute entwendeten die Diebe Münzgeld in derzeit unbekannter Höhe.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich ebenfalls am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 14:45 Uhr, in der Karlsruher Oststadt. Hier hebelten die unbekannten Täter eine Wohnungstür im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Sebastian-Kneipp-Straße mit brachialer Gewalt auf. Anschließend durchsuchten sie in mehreren Räumlichkeiten die Schränke und Schubladen. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe unter anderem ein Handy, Spardosen sowie diverses Münzgeld an sich.

Die Höhe der entstandenen Sach- und Diebstahlschäden ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 -5555 in Verbindung zu setzen.

Emma Bayha, Pressestelle

