Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verstorbener 44-jähriger KIT-Mitarbeiter - Obduktion bestätigt Unglücksfall

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Der seit Mittwoch den 15. Oktober zunächst vermisste 44-jährige argentinische Mitarbeiter des KIT wurde am 19.10.2025 leblos in einem Waldgebiet in Karlsruhe-Rintheim aufgefunden. Eine Obduktion bestätigte nun den Verdacht, dass es sich um einen Unglücksfall handelte und keine Anzeichen auf eine Fremdeinwirkung bestehen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der nun Verstorbene fußläufig in einem Waldgebiet des Gewannes Elfmorgenbruch spazierte und hier wohl aus gesundheitlichen Gründen die Orientierung verlor und tödlich verunglückte. Der genaue Zeitpunkt des Unglücks ist derzeit nicht bekannt.

Neben den Suchmaßnahmen der Polizei organisierten Familienangehörige zusätzlich einen Suchttrupp, welcher den 44-Jährigen am Sonntagmittag schließlich leblos in dem Waldgebiet auffand.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell