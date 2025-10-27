Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Weiteren Verkehrsunfall nach Unfallflucht verursacht

Karlsruhe (ots)

Am Freitag gegen 16:10 Uhr verursachte ein offenbar noch flüchtiger Pkw-Fahrer unmittelbar nach einem Auffahrunfall einen weiteren Verkehrsunfall in der Pulverhausstraße. Hierbei wurde ein Ampelmast stark beschädigt und das Auto des 33-jährigen Fahrers überschlug sich. Der Autofahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr der Autofahrer in der Pulverhausstraße zunächst einem ihm vorausfahrenden Auto auf und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Er setzte seine Fahrt in östliche Fahrtrichtung fort und nutzte den Gehweg und eine seitlich angrenzende Grünfläche, um vor ihm befindliche Fahrzeuge zu überholen. Dabei übersah er schließlich den Ampelmast, so dass es zur Kollision kam. Durch den starken Aufprall überschlug sich das Auto des 33-Jährigen und landete auf der rechten Fahrbahnseite auf dem Dach.

