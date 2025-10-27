PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 14.10.2025 "Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt"

Karlsruhe (ots)

Der 62-jährige Fahrer eines Pedelec erlag am Freitag seinen schweren Verletzungen, nachdem er am 13.10.2025 offenbar alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Rad verlor und mit dem Kopf zu Boden gestürzt war.

Sofort hinzugezogene Rettungskräfte reanimierten den Mann vor Ort und transportierten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er nun am Freitagabend verstarb.

Emma Bayha, Pressestelle

