FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht brennendes Sportboot auf der Norderelbe, drei Personen gerettet

Hamburg- Hafencity, Norderelbe, Kirchenpauerkai im Bereich der Freihafenbrücke; Feuer auf einem Sportboot mit Menschenleben in Gefahr; 10.08.25 12:37 Uhr

Am Sonntagmittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Hamburg auf der Norderelbe im Bereich der Freihafenbrücke, ein brennendes Sportboot mit drei Personen an Bord, gemeldet.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren die Personen bereits durch in der Nähe befindliche Wasserfahrzeuge gerettet, wovon sich zuvor zwei Personen im Wasser befanden. Die drei Beteiligten, darunter ein etwa 5jähriges Kind, wurden zur rettungsdienstlichen und notärztlichen Untersuchung den Einsatzkräften an Land übergeben und anschließend, leichtverletzt in ein Krankenhaus befördert.

Die Brandbekämpfung erfolgte zunächst durch die Besatzung des Löschbootes "Branddirektor Westphal". Da eine endgültige Brandbekämpfung auf dem Wasser nicht möglich war, wurde das havarierte Boot an einem in der Nähe befindlichen Ponton verlegt. Hier wurde die Brandbekämpfung durch die Einsatzkräfte von Land aus abgeschlossen.

Durch die Hitzeeinwirkung auf den Kunststoffrumpf des Bootes, verlor dieses so stark an Stabilität, dass es nach Beendigung der Brandbekämpfung sank.

Zur Eindämmung möglicher Schadstoffe wurde die Einsatzstelle mit Ölschlängel gesichert.

Um 14:45 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle wurde der Wasserschutzpolizei übergeben.

Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz für Hamburg

