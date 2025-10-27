Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rüppurr - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten bislang unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus in Karlsruhe-Rüppurr einzubrechen.

Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter am Sonntag, vermutlich in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere des Hauses in der Schöllbronner Straße. Anschließend durchwühlten die Einbrecher in den Räumen sämtliche Schränke und Schubladen.

Ob die Einbrecher bei ihrer Suche nach Beute fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

