POL-KA: (KA) Weingarten - Verkehrsunfall auf der B 3 mit mehreren Fahrzeugen

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 3 bei Weingarten ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen Verletzungen erlitten, darunter ein 4-jähriges Kleinkind.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines BMW gegen 14:00 Uhr von Weingarten kommend in Richtung Untergrombach. Dabei wollte er offenbar nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Hierfür bremste er bis zum Stillstand ab. Ein hinter ihm befindlicher Opel-Fahrer erkannte dies wohl zu spät und fuhr auf das Heck des BMW auf. Infolge des Aufpralls geriet der BMW in den Gegenverkehr, wo er von einem entgegenkommenden Ford seitlich erfasst wurde. Der Ford kam hierdurch von der Fahrbahn ab und auf einem Feld zum Stillstand.

Die 5 Insassen der beteiligten PKW wurden zur näheren Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Für die Unfallaufnahme sowie Bergungs- und Reinigungsarbeiten ist die Straße derzeit noch zwischen Untergrombach und Weingarten gesperrt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

