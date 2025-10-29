Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich in der Sophienstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr eine 69-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 14:00 Uhr in Richtung Karlstraße. Als sie die Schillerstraße überqueren wollte übersah sie offenbar eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte Straßenbahn.

In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die betroffene Bahnstrecke bis etwa 15:00 Uhr gesperrt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell