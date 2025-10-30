PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Hohenwettersbach - Fahrzeug überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Hohenwettersbach überschlug sich ein Pkw und blieb auf dem Dach liegen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 34-jähriger Citroen-Fahrer gegen 21:00 Uhr auf der Tiefentalstraße in Richtung Am Lustgarten. Hierbei übersah er offenbar einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra und kollidierte seitlich mit dem Fahrzeug. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, überschlug sich, prallte gegen einen Gartenzaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der Opel wurde infolge der Kollision auf einen davor befindlichen Nissan Micra geschoben.

Der 34-Jährige konnte sich nach dem Unfall selbstständig befreien und wurde nach derzeitigem Kenntnisstand wohl nicht verletzt.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Unfallverursachers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat die Ermittlungen übernommen und der 34-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 10:38

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schwerverletzte Frau nach Verkehrsunfall mit E-Scooter

    Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Neureut erlitt eine E-Scooter-Fahrerin schwere Verletzungen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der 36-jährige Fahrer eines Skodas gegen 08:50 Uhr von der Linkenheimer Landstraße kommend in den Kreisverkehr der Neureuter Querallee. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Unterfeldstraße ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 08:24

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

    Karlsruhe (ots) - Am Dienstagmittag ereignete sich in der Sophienstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr eine 69-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 14:00 Uhr in Richtung Karlstraße. Als sie die Schillerstraße überqueren wollte übersah sie offenbar eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 16:35

    POL-KA: (KA) Weingarten - Verkehrsunfall auf der B 3 mit mehreren Fahrzeugen

    Karlsruhe (ots) - Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 3 bei Weingarten ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen Verletzungen erlitten, darunter ein 4-jähriges Kleinkind. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines BMW gegen 14:00 Uhr von Weingarten kommend in Richtung Untergrombach. Dabei wollte er offenbar nach links in einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren