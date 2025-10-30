Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Hohenwettersbach - Fahrzeug überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Hohenwettersbach überschlug sich ein Pkw und blieb auf dem Dach liegen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 34-jähriger Citroen-Fahrer gegen 21:00 Uhr auf der Tiefentalstraße in Richtung Am Lustgarten. Hierbei übersah er offenbar einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra und kollidierte seitlich mit dem Fahrzeug. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, überschlug sich, prallte gegen einen Gartenzaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der Opel wurde infolge der Kollision auf einen davor befindlichen Nissan Micra geschoben.

Der 34-Jährige konnte sich nach dem Unfall selbstständig befreien und wurde nach derzeitigem Kenntnisstand wohl nicht verletzt.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Unfallverursachers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat die Ermittlungen übernommen und der 34-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell