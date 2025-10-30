PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der L 556 mit schwerverletzter Person

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Bruchsal erlitt ein E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 31-jähriger LKW-Fahrer gegen 13:30 Uhr auf der Landesstraße 556 Richtung Forst unterwegs. An der Kreuzung zur L 618, die von einer Ampel geregelt wird, wollte der 31-Jährige offenbar nach rechts Richtung Sportplatz abbiegen. Auf dem parallel zur L 556 verlaufenden Fahrradweg fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer, der die Fahrbahn überquerte.

In der Folge kollidierte der LKW mit dem Rollerfahrer, der sich bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zuzog. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Die Rechtsabbiegerspur der L 556 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 15:45 Uhr gesperrt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen und bittet Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 15:15

    POL-KA: (KA) Rheinstetten - Verkehrsunfall auf der L566 führte zu Straßensperrung

    Karlsruhe (ots) - Am Donnerstag gegen 09:05 Uhr kam es auf der L566, kurz vor dem Bahnübergang in Richtung Ettlingen, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Aufgrund der Reinigungsarbeiten war die Landesstraße bis etwa 11:45 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Ein 88-jähriger Autofahrer übersah ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 13:45

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Personen bei Verkehrsunfall mit Sportwagen verletzt

    Karlsruhe (ots) - Drei leichtverletzte Personen waren am Mittwochnachmittag die Folge eines Verkehrsunfalls in der Durlacher Allee. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war eine 26-jährige VW-Fahrerin gegen 17:20 Uhr in Richtung Durlach unterwegs, als sie im Bereich des Durlacher Tors aufgrund einer Fahrbahnverengung ihre Geschwindigkeit verringern musste. Ein hinter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren