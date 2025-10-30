Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der L 556 mit schwerverletzter Person

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Bruchsal erlitt ein E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 31-jähriger LKW-Fahrer gegen 13:30 Uhr auf der Landesstraße 556 Richtung Forst unterwegs. An der Kreuzung zur L 618, die von einer Ampel geregelt wird, wollte der 31-Jährige offenbar nach rechts Richtung Sportplatz abbiegen. Auf dem parallel zur L 556 verlaufenden Fahrradweg fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer, der die Fahrbahn überquerte.

In der Folge kollidierte der LKW mit dem Rollerfahrer, der sich bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zuzog. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Die Rechtsabbiegerspur der L 556 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 15:45 Uhr gesperrt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen und bittet Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

