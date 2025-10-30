PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Verkehrsunfall auf der L566 führte zu Straßensperrung

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag gegen 09:05 Uhr kam es auf der L566, kurz vor dem Bahnübergang in Richtung Ettlingen, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Aufgrund der Reinigungsarbeiten war die Landesstraße bis etwa 11:45 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Ein 88-jähriger Autofahrer übersah das Stauende kurz vor dem geschlossenen Bahnübergang und kollidierte mit einem vor ihm zum Stehen gekommenen Renault. Der Renault wurde durch den Aufprall auf einen davor befindlichen VW geschoben. Sowohl die 68-jährige Fahrerin des Renault als auch der 38-jährige Fahrer des VW zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen und ein Abschleppdienst wurden hinzugerufen. Insgesamt entstand an den betroffenen Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

