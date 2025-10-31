Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Wolfartsweier - Einbruch in Mehrparteienhaus in Wolfartsweier - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, offenbar unbemerkt Zutritt in ein Mehrparteienhaus in der Albert-Einstein-Straße in Wolfartsweier.

Nach aktuellem Kenntnisstand gelangte der Täter auf bislang unbekannte Art und Weise vermutlich an den Schlüssel zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss.

In der Folge durchwühlte der Einbrecher auf der Suche nach Beute in den Räumen die Schränke und Schubladen. Ob er dabei fündig wurde, muss derzeit noch ermittelt werden.

Eine Zeugin wurde zum genannten Zeitpunkt auf eine männliche Person aufmerksam, die sich vor der Wohnungstür aufhielt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Circa 40 Jahre alt, etwa 185 cm groß, schlank sowie kurzes lichtes Haar.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Emma Bayha, Pressestelle

