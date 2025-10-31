PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Wolfartsweier - Einbruch in Mehrparteienhaus in Wolfartsweier - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, offenbar unbemerkt Zutritt in ein Mehrparteienhaus in der Albert-Einstein-Straße in Wolfartsweier.

Nach aktuellem Kenntnisstand gelangte der Täter auf bislang unbekannte Art und Weise vermutlich an den Schlüssel zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss.

In der Folge durchwühlte der Einbrecher auf der Suche nach Beute in den Räumen die Schränke und Schubladen. Ob er dabei fündig wurde, muss derzeit noch ermittelt werden.

Eine Zeugin wurde zum genannten Zeitpunkt auf eine männliche Person aufmerksam, die sich vor der Wohnungstür aufhielt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Circa 40 Jahre alt, etwa 185 cm groß, schlank sowie kurzes lichtes Haar.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 12:41

    POL-KA: (KA) Stutensee - Vermisster 14-Jähriger wohlbehalten angetroffen

    Karlsruhe (ots) - Der seit Sonntag, den 19.10.2025 vermisste 14-jährige Anthony H. aus Stutensee ist bei einer Kontrolle von der Polizei im Bereich Karlsruhe wohlbehalten angetroffen und wieder zurück in die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gebracht worden. Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 15:58

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Frontalzusammenstoß an Kreuzung zum Adenauerring

    Karlsruhe (ots) - Drei leicht verletzte Personen, hoher Sachschaden sowie eine kurzzeitige Sperrung des Adenauerrings waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 11:30 Uhr im Kreuzungsbereich Willy-Andreas-Allee / Michiganstraße / Adenauerring. Nach aktuellem Sachstand wollte ein 20-jähriger Ford-Fahrer von der Willy-Andreas-Allee kommend nach links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren