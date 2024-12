Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Zwei mutmaßliche Einbrecherinnen gefasst - Polizist in Freizeit beobachtet Verdächtige - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 10. Dezember 2024, 17:50 Uhr

Damit hatten die beiden mutmaßlichen Einbrecherinnen nicht gerechnet: Während sie offenbar gerade dabei waren, geeignete Haustüren für einen Einbruch auszukundschaften, wurden sie von einem Polizisten in seiner Freizeit beobachtet. Es folgte die Festnahme der beiden Frauen.

Der Polizist wurde auf die beiden Frauen aufmerksam, als sie versuchten, in die Haustüren verschiedener Wohngebäude im Bereich der Ackerstraße/Cranachplatz und Degerstraße zu gelangen. Außerdem konnte er beobachten, wie sie ein Haus an der Ackerstraße verließen. Der Polizist informierte umgehend seine Kollegen, die das Duo vor der Liebfrauen-Kirche an der Degerstraße antrafen. Die Verdächtigen führten Einbruchwerkzeug und mehrere Paar Schuhe mit sich. Woher diese stammen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die polizeibekannte 23-Jährige aus Italien mit mazedonischer Staatsangehörigkeit und die 17-jährige Jugendliche mit ungeklärter Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell